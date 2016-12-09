На Франківщині обіцяють боротися з незаконними рубками та продажем ялинок

На Прикарпатті розпочинається операція “Новорічна ялинка”.

Обласна державна екологічна інспекція розпочала здійснення перевірок лісогосподарських підприємств щодо дотримання норм та лімітів заготівлі новорічних ялинок, а також рейдові перевірки з виявлення незаконних рубок та перевезення новорічних ялинок.

Крім цього, контролюватимуть дотримання правил торгівлі, законності продажу і придбання новорічних ялинок в населених пунктах області.

Інспектори з охорони навколишнього природного середовища увагу звертатимуть на перевірки на територіях селекційних плантацій та ділянках цінних хвойних порід, особливо – на територіях природно-заповідного фонду.

Порушники будуть притягатись до відповідальності згідно чинного природоохоронного законодавства.

Реалізація новорічних ялинок повинна проводитися лише при наявності електронного маркування.

Єдиним документом на право перевезення новорічних ялинок є товарно-транспортна накладна встановленого взірця з відповідними відмітками відвантажувача, видана лісогосподарським підприємством.

У передноворічний період як в Івано-Франківську, так і районах області, традиційно буде організовано виїзну торгівлю хвойними деревами, новорічними гілками та композиціями, де ялинки можна придбати на законних підставах.

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