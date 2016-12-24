На Франківщині обiкрали церкву

У селi Манява на Прикарпатті обiкрали церкву.

Люди кажуть, що злодiї дiяли за тим самим сценарiєм, що й два тижнi тому в селi Монастирчани. Там обiкрали одразу два храми, якi за кiлька кiлометрiв один вiд одного, забрали грошi, ще й курили та пили в церквi, пише Експрес.

“У нашому селi храм мiститься в центрi, – каже Володимир Монастирецький, голова Манявської сiльради. – Як злодiї могли туди пробратися, нiхто не знає, бо все, як то кажуть, на виднотi. Нiхто з мiсцевих цього зробити не мiг, бо люди в нас дуже побожнi. Зрештою, у нас тут вiдомий Манявський скит“.

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Та, незважаючи на сусiдство зi святою обителлю, злодiї таки добралися до Манявської церкви.

“Повiдомлення про крадiжку надiйшло вiд мiсцевого жителя, – каже Мирослава Белдик, керiвник сектору ГУ НПУ в Iвано-Франкiвськiй областi. – Чоловiк розповiв, що в церквi хтось розбив бiчнi дверi, зiрвав замки, iз сейфа викрав 1300 гривень. Особу крадiя встановлюють“.