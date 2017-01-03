На Франківщині невідомі викрали з подвір’я автомобіль та обчистили будинок

До поліції надійшло повідомлення від жительки с. Дем’янів Галицького району про те, що напередодні Нового року невідомі викрали з подвір’я її автомобіль “Хюндай Туксон” та шляхом відтискання металопластикового вікна проникли до будинку, звідки викрали золоті вироби, наручні годинники та відеореєстратор.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення викраденого майна, а також встановлюють осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження, передбачені ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.3 ст.185 (Крадіжка з проникненням у житло) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до громадян хто володіє інформацією, яка допоможе правоохоронцям розшукати викрадений автомобіль, будь ласка, повідомте до найближчого відділу (відділення) поліції, або за телефоном “102”. Конфіденційність гарантуємо!