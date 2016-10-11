На Франківщині на робочому місці раптово помер завідувач пологового відділення

Сьогодні вночі на робочому місці помер завідувач пологового відділення міста Івано-Франківська 58-річний Володимир Лапа.

Про це Фіртці повідомив заступник керівника міського пологового будинку Сергій Стефанко.

За його словами, смерть настала під час чергової нічної зміни лікаря. Наразі причина смерті невідома, тіло забрали на експертизу.

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“Це був талановитий лікар та просто чуйна та добра людина. На протязі своєї професійної діяльності він прийняв не одну тисячу пологів допомагаючи молодим матерям в народженні їх дітей, зробив сотні кесарських розтинів рятуючи життя роділлям і немовлятам. За це його любили і поважали пацієнти, цінували колеги по роботі. Його життєвий шлях є яскравим прикладом для наслідування“, – йдеться в некролозі колег Володимира Лапи.

Довідка:

Лапа Володимир Іванович народився 27 жовтня 1957 року в м. Івано-Франківську. Акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії, кандидат медичних наук, завідувач пологового відділення.