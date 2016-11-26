На Франківщині медиків звинувачують у пиятиці на роботі та хабарництві. ВІДЕО

Якось до реанімаційного відділення Калуської центральної районної лікарні, що на Івано-Франківщині, приїхала карета швидкої із хворим. Та бригаду медиків ніхто не зустрів. Фельдшери швидкої протягом півгодини намагалися знайти лікарів-реаніматологів, адже хворого потрібно було терміново рятувати. Рідні ж переконані, що в цей час лікарі святкували день медичної сестри і просто не хотіли працювати.

Про це розповідають журналісти викривального проекту “Лікарські таємниці” (щочетверга о 21:30) на телеканалі ZIK, пишуть Франківчани.

Людмила Олексин пригадує, як її брат Костянтин Солтан випив звичні ліки від болю у горлі. Невдовзі стан чоловіка значно погіршився, й у нього почалася сильна алергічна реакція.

Медики швидкої, які приїхали на виклик, діагностували набряк Квінке у ділянці шиї, тобто гостру алергічну реакцію, та негайно забрали чоловіка у лікарню.

“Коли такий набряк відбувається зокрема у ділянці гортані, то звужуються дихальні шляхи. У людини часто ускладнюється дихання, відтак виникає загроза життю“, – прокоментувала лікар-алерголог Анізія Бандрівська.

Однак коли карета швидкої допомоги привезла хворого близько 22:00 до реанімаційного відділення калуської лікарні, то там на робочих місцях нікого не було.

“Коли ми їхали до лікарні, я дуже переймалася тим, щоб не було ніякого релігійного чи іншого свята, щоб усі спеціалісти були на робочому місці. Та звідки я могла знати, що в той день лікарі можуть святкувати день медичної сестри“, – пригадує Людмила Олексин.

Костянтин лежав у коридорі лікарні, тоді як медики швидкої допомоги намагались знайти бодай когось зі своїх колег.

“Протягом приблизно 20-30 хвилин, коли ми були присутні у приймальному покої й намагалися передати хворого, реаніматологи не приходили”, – розповів фельдшер виїзної бригади станції швидкої допомоги комунального господарства Калуської міської ради Володимир Павлів.

Натомість фахівці зазначають, що при таких загрозливих станах людину необхідно реанімувати протягом перших 10-ти хвилин. Відтак, щоб все ж знайти хоча б одного лікаря, Людмила зателефонувала заступнику міського голови Калуша Василеві Турчину. І тільки після розмови з чиновником прибігли медбрати та забрали хворого у реанімацію. Та невдовзі повідомили рідним, що чоловіка не вдалося врятувати.

Родина померлого переконана, що в той час, коли потрібно було рятувати Костянтина, усі медики святкували. До того ж, журналістам вдалося з’ясувати, що пацієнти цієї лікарні вже неодноразово скаржилися на пиятику лікарів на робочих місцях.

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“У 2012 році на операційному столі у Калуській ЦРЛ померла 23-річна Юлія Чошко. Родичі наполягали: лікар, який проводив операцію, буцімто, перебував у нетверезому стані”, – розповідають пацієнти Калуської ЦРЛ.

Натомість заступник головного лікаря Калуської ЦРЛ усі звинувачення відкидає. І, зокрема, у смерті Костянтина Солтана провину лікарів заперечує.

“Ми маємо результати службового розслідування щодо хворого Солтана. Лікарі діагностували гнійний ларингіт та асфіксію внаслідок спазму, що і призвело до смерті пацієнта. Відтак, настала повна обструкція верхніх дихальних шляхів, тому лікарям не вдалося провести інтубацію трахеї та вентиляцію легень“, – прокоментувала заступник головного лікаря Калуської ЦРЛ з медичної частини Наталія Кінаш.

Утім, за дивним збігом обставин, після скарг пацієнтів на пиятики лікарів, у медзакладі запровадили контроль: на початку робочого дня перед кожним медичним святом всі працівники проходять перевірку на алкотестері.

Окрім пиятики на робочому місці, колеги калуських лікарів звинувачують медзаклад у вимаганні хабарів за працевлаштування.

Христина Паньків два роки тому проходила інтернатуру в цій лікарні. Однак коли довелось працевлаштовуватись згідно зі скеруванням від університету, дівчина почула відмову. Головний лікар Калуської центральної районної лікарні Іван Красійчук, за її словами, натякав на хабар.

“Згодом мені стало відомо, що, наприклад, за місце санітарки вимагають 500 доларів, за посаду медсестри – близько 2,5 – 3 тисячі доларів. Ну, а за місце лікаря – приблизно 6 – 7 тисяч доларів, залежно від відділення”, – розповіла Христина Паньків.

Дівчина впевнена, що через її письмові скарги на цей медзаклад та головного лікаря, керівництво лікарні тепер намагається їй помститися. На новому робочому місці дівчині погрожують різними перевірками та інспекціями.

Своєю чергою, заступник головного лікаря Наталія Кінаш відмовилася коментувати звинувачення у хабарництві та порадила з такими відомостями звертатися до прокуратури.

