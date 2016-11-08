На Франківщині двоє неповнолітніх викрали в пенсіонера авто

У поліцію звернувся 70-річний автовласник, мешканець Бурштина, і повідомив про викрадення легковика. Пенсіонер залишив його у дворі будинку.

Співробітники Галицького відділення поліції під час проведених першочергових оперативно-пошукових заходів викрили зловмисників, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

Ними виявилися 16- та 17-річний мешканці району.

Як з’ясувалося, потерпілий залишив свій автомобіль марки “ВАЗ -2101” у подвір’ї будинку, а неповнолітні, підібравши до дверей автомобіля ключ, проникли в салон та, зламавши замок запалювання, завели авто і поїхали.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Автомобіль правоохоронці вилучили. Триває слідство.

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