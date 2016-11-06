На Франківщині дворічна дитина наковталася таблеток від тиску

Нещасний випадок стався на Косівщині. Малюк, поки за ним не наглядали дорослі, наковтався таблеток від тиску. З медикаментозним отруєнням дитина потрапила до реанімації.



Вчора о 12.25 годині чергові Косівської ЦРЛ повідомили в чергову частину місцевим рятувальникам про те, що в дитяче реанімаційне відділення доставлено жителя села Вербовець 2014 року народження. Діагноз малюка – медикаментозне отруєння препаратом тонгінал, який зазвичай призначається для підвищення артеріального тиску, пише КУРС.

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Коли надійшло повідомлення, стан дитини медики оцінювали як задовільний, повідомили рятувальники.