На Франківщині доглядачка за дітьми обікрала помешкання господарів

25-річна франківчанка, раніше суджена за квартирну крадіжку, не стала на шлях виправлення, натомість продовжила злочинне ремесло.

До Івано-Франківського відділу поліції із заявою про крадіжку з квартири грошей та золотих виробів звернувся 27-річний місцевий мешканець, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП України в Івано-Франківській області.

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Працівники поліції провели перевірку та встановили, що до крадіжки причетна 25-річна знайома потерпілого, яка періодично гостювала у потерпілого та доглядала його дітей. Як виявилось, коли господаря не було вдома, жінка знайшла золоті вироби, а також грошові кошти та привласнила їх.

Слідчим, які представили обґрунтовані докази, жінка зізналася у скоєному. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває слідство.

