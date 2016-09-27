На Франківщині дівчина стрибнула з залізничного мосту, щоб накласти на себе руки

Минулого тижня в Івано-Франківську молода дівчина намагалася покінчити життя самогубством.

Про це під час оперативної наради у міського голови повідомив заступник начальника патрульної поліції Івано-Франківська Олег Сердюк, пише Фіртка.

За його словами, двчина стрибнула із залізничного моста та, на щастя, вижила. Зараз вона перебуває у лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Загалом, як повідомив О. Сердюк, минулого тижня до поліції надійшло 1100 звернень, задокументовано 23 факти водіння у нетверезому стані.