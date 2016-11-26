На Франківщині директорка школи-садка, де дітей годували непотребом, написала заяву на звільнення

Вчора було озвучено заключення комісії, яка займалася комплексною перевіркою роботи в ДНЗ №3 Івано-Франківська, зокрема харчуванням дітей.

Комісія постановила, що загалом робота харчоблоку в цілому відповідає нормі. Бактеріологічна експертиза та перевірка санстанції на день перевірки також не виявила суттєвих відхилень, пише 0342.ua.

Понад те, за даними анкетування, що було проведено в школі-садку №3, 84% вихованців закладу задоволені якістю харчування.

Навіть було заявлено, що з лікарень за період з вересня по жовтень скарг про масове отруєння дітей харчовими продуктами не надходило.

Добові проби та температурний режим в холодильнику відповідають вимогам.

Щодо заявки батьків, що дітям не дають кондитерських виробів та фруктів, комісія інформує, що вихованцям дитсадка видавали печиво кожного понеділка. Фрукти (яблука) надходили до закладу у великій кількості — за осінні місяці туди привезли 254 кг яблук, які й давали дітям.

Також висновком комісії заявлено, що меню для дітей формується відповідно до норм і вимог, варіюється від пори року та віку вихованців.

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Проте комісія виявила деякі суттєві порушення.

Інвентаризація комори показала, що у мішках з крупами була міль та її личинки, в самій коморі також велике скупчення молі. Від керівництва садка заявки про міль у крупах не надходили. Проте в борошні молі не було виявлено (батьки закидали ці звинувачення керівництву садка).

У значної частині посуду знайдено пошкодження, вищерблення.

Товарне сусідство продуктів не дотримується — повидло, сосиски, сир зберігаються разом. Овочі також зберігаються з порушенням товарного сусідства. Приміщення, де зберігаються останні, брудне та непровітрюванє.

Цікавим фактом є те, що директор школи-садка №3 Ганна Дорошенко написала заяву на звільнення за власним бажанням і йде з посади. Подальший діалог батьки вестимуть вже з новим керівником закладу.