На Франківщині чоловік помер від ножового поранення, яке завдала йому дружина

До чергової частини Верховинського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників “швидкої” про те, що у лікувальний заклад доставлено мешканця району з ножовим пораненням.

Виїхавши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 12 жовтня близько 21:00 год. 47-річному мешканцеві с. Красник Верховинського району нанесла ножове поранення його 44-річна дружина. Подружжя було напідпитку, між ними виник словесний конфлікт, який в подальшому переріс у бійку з трагічним наслідком. Жінка схопила ніж та нанесла чоловікові удар у ділянку лівої ключиці, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Фельдшери швидкої допомоги, які приїхали за викликом, доправили потерпілого до лікувального закладу, де останній через декілька годин помер.

Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй оголошено підозру у вчиненні злочину та вирішується питання та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. У справі призначено ряд експертиз. Триває слідство.

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