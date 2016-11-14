На Франківщині через негоду повністю знеструмлено 45 населених пунктів

Сильний сніг та вітер спричинили масові пориви електроліній та перебої з електропостачанням у 11 районах Івано-Франківщини.

Найбільше від стихії постраждали Тлумацький, Снятинський, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на “Прикарпаттяобленерго”.

Станом на 9.00 годину ранку понеділка повністю знеструмлено 45 населених пунктів, частково – 70, загалом відключено 510 трансформаторних підстанцій. Відновлювальні роботи ускладнюються сніговими заметами на дорогах, що унеможливлюють доїзд транспорту до місць аварій, окрім того, сильний сніг утруднює обхід ліній для пошуку пошкоджень.

“На ліквідацію аварійних вимкнень задіяно 71 аварійну бригаду, це 294 енергетики та 92 одиниці техніки, – розповідає заступник технічного директора ПАТ “Прикарпаттяобленерго” Володимир Бондаренко. – Найбільше постраждали рівнинні райони, в деяких місцях дороги замело повністю, тож ми не можемо добратися до наших електроустановок. Більшу частину часу ми витрачаємо на розчищення снігу, залучаємо до цього районну владу, однак і їхніх ресурсів недостатньо”.

В енергокомпанії зазначають, що масові вимкнення спричинили шквал дзвінків на Кол-центр компанії. Всього за минулу добу диспетчери прийняли 18 тис. дзвінків, що вшестеро більше, ніж зазвичай.

“Вчора ми відправили нашим споживачам 50 тис. смс-повідомлень про аварійні вимкнення, однак люди продовжують дзвонити і перепитувати, чи точно у них не буде світла, – додає Володимир Бондаренко. – Хочемо попросити споживачів, коли ви отримуєте таке смс, не варто передзвонювати і займати лінію, щоб Кол-центр могли додзвонитися люди з інформацією про нові пориви та обірваний провід”.

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