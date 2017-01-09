На Франківщині через негоду обмежили рух великовагового транспорту

У зв’язку з суттєвим погіршенням погодних умов в Івано-Франківській області для недопущення ускладнення руху автотранспорту і аварійних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування, виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою життю учасників руху, тимчасово вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів.

Про це повідомляє Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Рух обмежено на трьох дорогах державного значення Івано-Франківської обл:

– Н-09 Мукачево – Львів;

– Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський на дільниці від Татарів до Яблунів;

– Р-21 Долина-Хуст.

Залишається обмеження руху автотранспорту на автодорогах у ще трьох областях – Вінницькій, Одеській та Черкаській.

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