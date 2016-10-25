На Франківщині автобус збив на смерть велосипедиста

Трагедія сталася у Тисменицькому районі.

Вчора, 24 жовтня, приблизно о 20.50 між с. Ямниця та с. Тязів Тисменицького р-ну 56-річний водій автобуса “МАН”, мешканець с. Гончарівки Тлумацького р-ну, здійснив наїзд на велосипедиста, 42-річного мешканця с. Горожанки Монастириського р-ну Тернопільській обл., пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист помер на місці події.

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