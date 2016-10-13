На Франківщині автобус врізався у вантажівку: один загиблий, решта – у лікарні.

У четвер, 13 жовтня, близько 12:00 на виїзді з Долини сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула людина.

Автобус зіткнувся з “Камазом”. Про це “Галці” повідомив очевидець події Віктор Сенів.

За його словами, маршрутка їхала на Стрий, “Камаз” – на Івано-Франківськ. Лобове зіткнення трапилося близько 12 години на виїзді з міста, на перехресті.

“Все дуже страшно. Там в “Камаза” все повиривало”, – сказав очевидець.

На місці події працюють правоохоронці.

Представник поліції Микола Васютин повідомив, що, за попереднім висновком, винуватцем ДТП є водій “Камазу”, який на повороті не пропустив автобус, котрий їхав по головній дорозі. Внаслідок зіткнення один з пасажирів автобуса загинув, решта – у лікарні.

“Постраждалих, можливо, і більше. Ще уточнюю інформацію, – додав Васютин. – Всі вони у лікарні”.

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