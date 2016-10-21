На Франківщині 54-річний чоловік впав у криницю

20 жовтня 2016 р. о 13.40 до рятувальників м. Косова надійшло повідомлення, що в с. Кобаках Косівського району впав у криницю чоловік.

Для надання допомоги виїхало відділення ДПРЧ-14 м. Косів та МПК Кобаки, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Криниця мала орієнтовно 10 метрів глибини.

Працівник МПК Кобаки та місцеві люди за допомогою рятувальної мотузки витягнули з криниці потерпілого, 1962 р. н., мешканця смт. Кути.

З діагнозом гомілково-ступневий перелом правої нижньої кінцівки потерпілий доставлений в Косівську ЦРЛ.

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