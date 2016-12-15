На Франківщині 30-річна жінка отруїлася газом

Вчора ввечері в Івано-Франківську на вул. Івасюка рятувальники винесли з помешкання непритомну 30-річну жінку.

З вхідних дверей житлової квартири відчувався запах газу, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління НС Івано-Франківської ОДА.

Читайте також: На Прикарпатті зіткнулися два авто, водії в лікарні.

Працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою висувної драбини потрапили в квартиру, яка знаходилась на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку, відчинили вхідні двері і перекрили камфорки на газовій плиті в приміщенні кухні.

Рятувальники винесли потерпілу та передали працівникам швидкої, які доставили до лікарні з попереднім діагнозом отруєння природним газом.