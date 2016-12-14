На Франківщині 26-річний чоловік набрав у магазині на 2,5 тисячі товару і намагався втекти, не заплативши

На Франківщині 26-річний чоловік набрав у магазині на 2,5 тисячі товару і...

До Івано-Франківського відділу поліції надійшло повідомлення від персоналу гіпермаркету про те, що ними викрито невідомого, який скоїв крадіжку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 26-річний мешканець Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Як з’ясували поліцейські, чоловік зайшов до приміщення торговельного закладу, набрав різного товару на загальну суму 2525 гривень і намагався покинути торговий центр, не розплатившись. В цей момент його помітила охорона та, не давши втекти зловмисникові, викликала поліцейських.

Слідством було встановлено, що чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за подібні злочини, але на шлях виправлення так і не став. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.