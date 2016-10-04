На Франківщині 24-річний хлопець випав з вікна сьомого поверху

Трагедія трапилася в м. Івано-Франківську. Молодий чоловік випав з вікна сьомого поверху.

Рятувальники виїжджали на допомогу працівникам швидкої, щоб зняти з даху будівлі кафе “Галактика” чоловіка, який з невідомих причин випав з вікна 7-го поверху 9-поверхового житлового будинку, повідомляє КУРС з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Працівники групи рятувальних робіт надали потерпілому долікарську медичну допомогу та за допомогою рятувальних мотузок і медичних нош опустили чоловіка на землю. Та від отриманих при падінні травм нещасний помер в кареті швидкої допомоги.

Працівники пожежно-рятувальної служби відкрили вхідні двері квартири для проведення слідчих дій працівниками ГУ НП в області.

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