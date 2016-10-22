На Франківщині 19-річна донька обікрала матір, поки та була на заробітках в Італії

На Франківщині 19-річна донька обікрала матір, поки та була на заробітках в...

До Косівського відділу поліції звернулася 43-річна мешканка одного із сіл району. Вона повідомила про те, що, поки її півтора місяця не було вдома, з її помешкання зникли золоті сережки та побутова техніка: телевізор “Самсунг”, ноутбук, швейна машинка, мікрохвильова піч, кухонний комбайн, міксер.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до крадіжки. Ними виявилися 19-річна донька потерпілої та її 24-річний товариш. Як з’ясували поліцейські, поки жінка перебувала в Італії, її рідна донька зі своїм приятелем винесли з дому всю побутову техніку та золоті вироби, продавши їх, а виручені гроші витратили на своє дозвілля, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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