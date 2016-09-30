На фермі, де нещодавно вилучили незаконні ліки, вирощували марихуану. ВІДЕО

Окрім масштабного виробництва фальшивих медпрепаратів, у селі Гончарів Тлумацького району правоохоронці виявили 14 приміщень, де вирощували марихуану.

Ферму в глухому прикарпатському селі брали штурмом на світанку, пише КУРС з посиланням на Сьогодні.

Гуси і кури тут – для відводу очей. На фермі насправді вирощували коноплю. А ще – фасували фальшиві медикаменти. Масштаби цього підпільного виробництва шокували навіть досвідчених поліцейських.

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За першими дверима – чотирнадцять спеціально облаштованих приміщень, де вирощували марихуану. Поруч – ще один цех. Тут фасували медикаменти. Таких упаковок – купа мішків.

Фальсифікату на складі стільки, що його вивозили трактором. Ящики підроблених медикаментів, рулони голограм, купи інструкцій і етикеток. На подвір’ї сільської ферми – десятки видів найпопулярніших ліків. Від грипу, тиску і серця. Бізнес, припускають правоохоронці, тут процвітав не один рік. Але на місці застали тільки охоронця.

Ферма, на території якої підробляли ліки і вирощували марихуану, перебувала в оренді.

Селяни кажуть, що нічого про підпільний цех не знають. Слідчі припускають, що ділки орудували не тільки на Прикарпатті.

Які саме речовини фасували в упаковки з-під ліків – з’ясовують. Як і місця, де їх продавали.

Фальсифікату вилучили на кілька мільйонів гривень.

Як повідомляв КУРС, прокуратура встановлює, де продавалися фальсифіковані медпрепарати.