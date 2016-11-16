На добудову дацану, де на Прикарпатті житимуть буддійські монахи, не вистачає коштів

На горі біля села Кривопілля, що у Верховинщині, вже півроку як будується буддійський храм.

З проханням допомогти завершити будівництво до спільноти в мережі звернувся відомий мандрівник, засновник агенції мандрів “Я люблю Азію” Євген Іхельзон.

Він розповів, що бракує зовсім трохи, щоби завершити дім, де житимуть буддійські монахи. Такий дім іще називають “дацан”, пише КУРС.

“Мы, ученики Junsei Terasawa, строим небольшой буддийский храм в Карпатских горах, недалеко от живописного Крывопильского перевала. Строительство находится уже на финальной стадии, остались последние штрихи, для окончания нам не хватает сравнительно нехватает большой суммы, чтобы дом был пригоден для проживания.

Надо закончить работы по утеплению и внутренней обшивке, купить и установить печь, закончить прокладку электропроводки.

– Внутренние работы, что включает утепление минватой, обшивку доской, установку дверей и окон, нам не хватает примерно 18 200 гривен.

– Для установки печки – 10 000 гривен на печку.

– 5000 гривен для оплаты за электропроводку.

Мы благодарны за любую посильную помощь.

Ответственный за строительство – буддийский монах Sergiy Filonenko, пожертвования можно перечислять ему на карту Приватбанка 5168 7573 0822 6408.

Приветствуются любые суммы, каждый может потребовать отчет о том, как деньги были потрачены.

На снимках вы можете увидеть, как стройка выглядит сейчас”, – прокоментував фото Євген Іхельзон.

“Место пути – открытое место, куда каждый может приехать с духовными целями, пообщаться с буддийским монахами и отдохнуть серцем”, – означив Євген духовну суть буддійського храму в Карпатах.

Буддисти переїхали у Карпати з окупованої території. Раніше вони залили фундамент першого в Україні буддійського храму біля Волновахи (Донецька область). Проте через війну були вимушені переїхати на Прикарпаття.