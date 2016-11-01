На Чорногірському хребті намело майже метр снігу. ФОТО

Вчора Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост провів профілактичне обстеження туристичного маршруту г. Піп Іван – озеро Марічейка – полонина Веснарка – с. Шибене, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

“Суцільний сніговий покрив починається з висоти 950 м.

Товщина снігу коливається в межах 5-30 см.

В лісовій зоні дорога добре проглядається, не виникає жодних труднощів в орієнтуванні.

Максимальної уваги потребує відрізок маршруту вище полонини Веснарка, так як через неглибокий сніговий покрив і обледеніле каміння можна легко травмуватись.

При виході із зони альпійської сосни (жерепу) дорога практично не проглядається, подекуди снігові надуви становлять майже 1 метр”.

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