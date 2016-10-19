На час осінніх шкільних канікул “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди

Вже традиційно найпопулярнішим напрямком є захід України, передає “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Зважаючи на попит, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на час осінніх шкільних канікул, які розпочнуться наприкінці жовтня 2016 року.

Зокрема, заплановано такі поїзди:

— № 191/192 Київ – Львів. Туди та зворотно вирушить 29 жовтня та 5 листопада.

— № 228 Одеса – Львів. Рейси з Одеси 28 жовтня та 4 листопада, зворотно – 30 жовтня та 6 листопада.

— № 249/250 Київ – Івано-Франківськ. З Києва вирушить 28 жовтня та у зворотному напрямку 30 жовтня.

— № 235 Харків – Ужгород. З Харкова поїзд вирушить 28 жовтня, 1, 4 листопада та у зворотному напрямку 30 жовтня, 2, 6 листопада.

— № 209/210 Київ – Миколаїв. З Києва 28 жовтня, 7 листопада та у зворотному напрямку – 27 жовтня та 6 листопада.

Робота з призначення додаткових поїздів буде продовжена залежно від попиту.