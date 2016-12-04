На Буковелі горів відпочинковий будиночок

Пожежа сталася вчора на території туристичного комплексу “Буковель”. Потерпілих немає.

Про пожежу, яка виникла на Буковелі вчора надвечір, повідомили в управлінні НС Івано-Франківської ОДА, пише КУРС.

Близько 19.45 у Яремчанське пожежне відділення надійшло повідомлення про пожежу з села Поляниця.

Сталася пожежа житлового будиночка “Вілла Стандарт” типу 4 №31 на території ТК “Буковель”.

Причина пожежі на даний час з’ясовується, повідомили рятувальники.

Загалом за минулу добу на Прикарпатті пожежники виїжджали на п’ять пожеж.