На Буковель проклали “дорогу для електромобілів”

Tesla Club Ukraine проклали “шлях для електромобілів” в найпопулярніший гірськолижний курорт України – Буковель.

Так, на шляху з Івано-Франківська встановлено дві електрозаправки, завдяки яким дістатися з обласного центру в серце курортних Карпат на електромобілі не складе труднощів, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Autogeek.

Першою точкою підзарядки для електромобілів на шляху до Буковеля став Romantic Spa Hotel в Яремче.

На курорті партнерською електрозаправкою від Tesla Club Ukraine обзавівся готельний комплекс Chalet du Mont.