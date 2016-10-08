На блокпосту затримали прикарпатця з гранатою і наркотиками

На території Донеччини триває проведення антитерористичної операції. Правоохоронці продовжують цілодобово нести службу на блокпостах, ретельно перевіряючи транспортні засоби та громадян.

Так днями поліцейські, що несли службу на покровському блокпосту, помітили чоловіка, який, під’їхавши до блокпосту на автівці, вийшов з салону автомобіля і пішки попрямував через блокпост. Правоохоронці затримали підозрілого чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділу поліції, пише “Правда.if.ua”.

При огляді у раніше судимого 28-річного мешканця Івано-франківської області була виявлена і вилучена граната «РГД-5», та портсигар, в якому знаходилась речовина рослинного походження, зовні схожа на марихуану.

Правопорушник стверджував, що ці предмети не його, а звідки вони взялись серед його речей він не уявляє.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ч.1 ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України.