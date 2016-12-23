МЗС радить українцям не звертатися до посередників за візами США

Департамент консульської служби МЗС радить українцям особисто звертатися для оформленні віз США.

Про це йдеться на сторінці МЗС у соцмережі, повідомляє Дзеркало Коломиї.

“Увага! Візове шахрайство.

Останнім часом почастішали випадки подання заявниками недостовірних чи підроблених документів до Посольства США в Україні при оформленні віз.

У цьому зв’язку закликаємо співвітчизників не вдаватися до послуг сумнівних посередників щодо підготовки пакету документів та не вірити їхнім обіцянкам щодо гарантованого позитивного вирішення питання в отриманні американської візи.

Наголошуємо, що надання неточної або неправдивої інформації може назавжди позбавити можливості отримати візу до США.

Також звертаємо вашу увагу на те, що Посольство США в Україні не використовує послуги візових центрів, або будь-яких інших посередницьких структур, і тому заявники мають особисто звертатися з усіх питань, що стосуються оформлення візи, безпосередньо до консульського відділу Посольства” – йдеться у повідомленні МЗС.

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З детальнішою інформацією можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці Посольства США в Україні: https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/visas.html