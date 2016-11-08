“Московити не наші брати”: Підприємець з Коломийщини, який виготовляє карпатські чаї, у військовому строї заспівав. ВІДЕО

“Московити не наші брати”: Підприємець з Коломийщини, який виготовляє карпатські чаї, у...

Михайло Стовп’юк зі Спаса заспівав й відзняв кліп на пісню “Московити не наші брати”.

А нещодавно з нагоди свого 50-річного ювілею він видав компакт-диск і відео-диск зі своїми піснями.

Загалом автор репрезентує 10 авторських творів, з них сім – відеоверсія. Прем’єра диску відбулася в етері “НТК” саме в ювілейний день М. Стовп’юка, пише “Дзеркало Коломиї”.

Михайло Стовп’юк відомий на всю Україну й навіть далі еко-підприємець і меценат зі Спаса. Несподівано він, педагог за освітою, бізнесмен за діяльністю, постає перед нами в новому амплуа – як автор мелодій і текстів та виконавець власних творів. Це ніби відгомін його юних літ, коли М. Стовп’юк працював у сфері культури, грав по весіллях на гітарі.

У середині 90-х років Михайло Стовп’юк заснував екологічний фонд “Карпатський женьшень”, розробив понад двадцять найменувань напоїв на основі цикорію та створив підприємство “Галка-чай”.

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