Мосійчук збирає свідчення по “шахрайству” Слюзара, щоб передати правоохоронцям

Народний депутат від “Радикальної партії” заявив, що готовий надати правоохоронцям докази “шахрайства”міського голови Ігоря Слюзара.

Про це Ігор Мосійчук повідомив на своїй сторінці у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

Мосійчук пише, що Слюзар заявив, що звернеться до суду через те, що нардеп назвав його аферистом під час виступу у Верховній Раді. У свою чергу народний обранець заявив, що вже почав готуватися до суду і збирає свідчення про “шахрайство” мера, які планує передати правоохоронцям.

”Коломийський міський голова Ігор Слюзар заявив, що звернеться до суду з позовом про захист честі і гідності на мене так як я назвав його під час виступу в парламенті аферистом. Я в свою чергу продовжую готуватися до суду і разом з журналістами збираю докази шахрайства з боку Слюзара. Всі ці свідчення і інші матеріали я передаю до правоохоронних органів які розслідують кримінальні провадження фігурантом яких є міський голова Коломиї Ігор Слюзар”, — пише І. Мосійчук.

Нагадаємо, у вівторок на пленарному засіданні Верховної Ради народний депутат Ігор Мосійчук назвав міського голову Коломиї Ігоря Слюзара “аферистом” і повідомив, що проти нього порушено 13 кримінальних проваджень.

Слюзар натомість готовий позиватися до суду на Мосійчука. “Авторитетно заявляю, що проти мене як міського голови не порушено не те що 13, але жодного кримінального провадження. Тому не бачу іншого виходу, ніж таки зустрітися з народним депутатом. Але вже в суді”, – наголосив Ігор Слюзар.

Нардеп наголосив, що до суду з міським головою готовий і очікує позову.