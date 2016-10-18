Мосійчук: “До позову готовий, суд у Слюзара виграю”

Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради народний депутат Ігор Мосійчук назвав міського голову Коломиї Ігоря Слюзара “аферистом” і повідомив, що проти нього порушено 13 кримінальних проваджень.

Слюзар натомість готовий позиватися до суду на Мосійчука. “Авторитетно заявляю, що проти мене як міського голови не порушено не те що 13, але жодного кримінального провадження. Жодного, повторюю… Мене несправедливо звинуватили в гріхах, яких я за собою не чую. Тому не бачу іншого виходу, ніж таки зустрітися з народним депутатом. Але вже в суді”, – наголосив Ігор Слюзар.

Телефоном нардеп прокоментував “Дзеркалу Коломиї”, що до суду з міським головою готовий і очікує позову.

“По-перше, я готовий до судового розгляду і з нетерпінням очікую, коли він (І. Слюзар, – Авт.) звернеться до суду. Я переконаний, що суд виграю. Тому що жодної недостовірної інформації я не надавав”, – наголосив І. Мосійчук.

Нардеп підняв питання довгобудів у Коломиї, засновником яких колись був Ігор Слюзар.

“Тож не я причетний до того, що в коломиян набрали грошей, створили фіктивні будівництва і як результат люди ходять по Коломиї, намагаючись повернути гроші чи отримати житло, – розповів Ігор Мосійчук. – Є 13 кримінальних проваджень, які стосуються міського голови і міської влади. Хай подає до суду, я подав витяг з Єдиного державного реєстру”.

“По-друге, якщо він думає, що суди Коломиї вирішать на його користь питання… То це ж не є кінцева інстанція. Я очікую позову”, – підсумував нардеп.