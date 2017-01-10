Морози поступово спадатимуть: найскладніший погодний період в Україні позаду

В “Укргідрометцентрі” запевняють, що найскладніший період для українців уже минув.

Заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Київській області Олексій Ніколаєнко закликав українців не втрачати пильність, особливо на свята. “Більшість людей знаходиться у розслабленому стані, бо це свята. Люди відпочивають і, на жаль, втрачають певну увагу, що призводить до негативних наслідків”, – зауважив Ніколаєнко, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на 5 канал.

Водіїв у рятувальній службі закликали без нагальної на це потреби не виїжджати на дороги, а користуватися громадським транспортом. “При порушенні правил дорожнього руху дорога не пробачає помилок”, – зауважив експерт.

“Від себе хочу додати, що бак повинен бути повним, мобільний телефон зарядженим. Звертайтесь за номером телефону “101”, – додав він.

Крім того, про погодні умови найближчими днями розповіла провідний синоптик “Укргідрометцентру” Надія Жук.

За її словами, найскладніший період вже минув. “Найближчим часом морози поступово спадатимуть. Цієї ночі найхолодніше, як і раніше, буде у західних областях. У Карпатах можливе зниження температури до -25 градусів. На решті територій – морози слабкіші. Вночі – -8…-13 градусів, вдень -4…-9 морозу”, – зазначила синоптик.

Про що ще говорили експерти – дивіться у відео: