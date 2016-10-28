МОН рекомендує школам впровадити факультативний курс “Сімейні цінності”

МОН рекомендує школам впроваджувати факультативний курс із формування сімейних цінностей.

Відповідний лист МОН на початку цього тижня розіслало регіональним департаментам освіти, пише “Українська правда. Життя”.

Документ підписав заступник міністра освіти Павло Хобзей. У листі йдеться, що “МОН рекомендує у навчальних закладах продовжувати впровадження програми формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства”.

До листа додається список літератури, якою представники міністерства пропонують користуватися під час викладання курсу для школярів 8-9-х класів.

Ініціатива не нова – подібні рекомендації МОН видає вже не перший рік, повідомляє видання “Ділова столиця“.

Серед рекомендованої Міносвіти літератури є посібник “Сімейні цінності для учнів 8-9 класів“, перевиданий в Івано-Франківську у 2014-му році (автори – В. Прит, С.Тесленко, З. Охріменко, Л.Корецка).

Укладачі посібника відзначають, що основні завдання курсу – прищепити свідомий підхід до створення сім’ї, сформувати думку про те, що всі члени сім’ї повинні постійно розвиватися, а також навчити школярів бути щасливими.

“Сьогодні у нас суспільство “мужніх жінок” і“жіночних чоловіків”, – пишуть автори. І, як результат такого жахливого стану речей– зниження статусу інституту сім’ї, все більшого розвитку гомосексуальних відносин, збільшення захворюваності та злочинності“.

Тому вчителі разом із батьками повинні виховувати в хлопчиках чоловічі якості, а у дівчаток – жіночі. Так, українському підлітку розкажуть, що “чоловік – творець, який завжди прагне до новизни“. Чоловік, за версією укладачів посібника, повинен бути великодушним, цікавим і хоробрим.

Чоловік – добувач, креативник і захисник. Але не все так просто: “Розкриттю чоловічих талантів і якостей сприяє жінка, яка знаходиться поруч“.

Про фемінність в методичці теж згадано, але про розумові здібності жінок у посібнику немає. Навпаки: “якщо для чоловіка важливо затвердити реальну, соціальну дійсність, то для жінки – створити зручну для себе реальність. Тому дуже важливо, щоб чоловік опікувався душевним, емоційним і фізичним станом жінки“.

“Завдання жінки полягає в тому, щоб подобатися чоловікові, і саме тому вона повинна намагатися бути привабливою для нього“, – сказано у виданні.

“Справжня жінка ніколи не сперечається, не доводить, не намагається керувати ситуацією, оскільки знає, що все в світі створено для неї, для реалізації її бажань і мрій. А швидкість реалізації її бажань залежить від якості простору, яке вона формує повагою і любов’ю до себе і чоловіка, який втілює її бажання і мрії“.

“Якщо жінка нескінченно вірить в любов, вірить в свого чоловіка, підтримує його у всіх починаннях, то чоловік обов’язково “принесе додому мамонта “, в нашому випадку – гроші“.

Автори посібника “Сімейні цінності” докладно підійшли до опису жіночих обов’язків. Так, у посібнику написано: жінка повинна відповідати за свої статки і наповнення загального простору любов’ю.

“Це і підбирати штори на вікна, і доглядати за чоловіком, і з любов’ю подавати чай, і готувати їжу, і продумувати сімейне дозвілля“, ­– вчать школярів автори методички.

“Якщо жінка хоче, то може ще й працювати, але так, щоб робота була творчою і допомагала їй розкривати свої жіночі якості“, – йдеться у посібнику.