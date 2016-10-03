Молодь Коломийщини та Косівщини запрошують до “Майстерні сільських ініціатив”

Програма неформальної громадянської освіти молоді “Майстерня сільських ініціатив” оголошує набір учасників та учасниць на 2016-2017 рік. Цього року програма діє в Донецькій, Івано-Франківській та Черкаській областях.

“Майстерня” створена для молодих людей із сільської місцевості віком до 18 років, які прагнуть реалізувати себе та втілювати ініціативи у своїх громадах, спрямовані на соціальний, культурний та освітній розвиток. У 2016-2017 роках програма реалізовується втретє.

Її учасники отримують інструменти та навички, потрібні для реалізації ідей.

“Майстерня сільських ініціатив” – це навчальний цикл із трьох семінарів та фази реалізації ініціатив. Усі семінари проводяться у неформальний спосіб, з використанням інтерактивних ігор, креативних методик і практичних занять. З учасниками займаються кваліфіковані тренери ГО “Інша Освіта” та Колегіуму ім. Теодора Гойсса (Німеччина).

Подавати заявки на участь можуть ті, хто:

живе в одному з районів, де проводиться програма;

має від 13 до 17 років;

мріє зустріти однолітків зі спільними інтересами, прагне змін навколо себе або ж навіть має конкретні ідеї, як покращити життя людей у своєму селі, містечку чи районі.

На Прикарпатті програма реалізовується у Коломийському та Косівському районах.

Заповнити заявку на участь можна до 15 жовтня 2016 року за посиланням: https://goo.gl/forms/9iIXksxbyGQEiHoB2

Більше про програму та проекти учасників можна дізнатися тут.

Каталог проектів учасників минулих років можна завантажити на сайті програми.

Участь у програмі безкоштовна, враховуючи й витрати на проїзд, проживання та харчування.