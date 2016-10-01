Місячник добровільної здачі зброї стартував на Прикарпатті

Прикарпатці, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.

Поліцією з 1 по 31 жовтня 2016 року проводиться місячник добровільної здачі зброї, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області.

Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Просимо врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України.

Працівники поліції звертаються до громадян та нагадують, що незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми.