Місцеві бюджети Франківщини отримали близько 250 мільйонів гривень від продажу алкоголю і...

Місцеві бюджети Франківщини отримали близько 250 мільйонів гривень від продажу алкоголю і тютюну

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До місцевих бюджетів Івано-Франківщини спрямовано 249 мільйонів гривень податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів.

Така сума надійшла впродовж січня–вересня 2016 року.

Don Yapon

Таким чином, на потреби територіальних громад області сплачено на 55 відсотків роздрібного акцизу більше, як торік, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

Як відомо, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, пальне.

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