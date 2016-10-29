Місцеві бюджети Франківщини отримали близько 250 мільйонів гривень від продажу алкоголю і тютюну

Місцеві бюджети Франківщини отримали близько 250 мільйонів гривень від продажу алкоголю і...

До місцевих бюджетів Івано-Франківщини спрямовано 249 мільйонів гривень податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів.

Така сума надійшла впродовж січня–вересня 2016 року.

Таким чином, на потреби територіальних громад області сплачено на 55 відсотків роздрібного акцизу більше, як торік, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

Як відомо, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, пальне.