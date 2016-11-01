Міський голова Яремче не має ні житла, ні землі, ні автівок — все майно на дружині

Сукупний дохід сім’ї міського голови Яремча Василя Онутчака за 2015 рік становить 210 271 гривню.

З них Василь Онутчак заробив минулого року 130 860 гривень, ще 4320 – отримав пенсії, його дружина Оксана Онутчак, яка працює в Микуличинській ЗОШ, отримала 75 091 гривню зарплати, інформує Курс.

Автівок мер Яремча не має, як і його дружина. Не має він і нерухомості, зате у власності Оксани Онутчак три земельні ділянки у Микуличині площею 6000 кв. м, 2140 кв. м та 2500 кв. м.

Також вона володіє трьома будинками площею 27,70 кв. м, 115,90 кв. м та 227,20 кв. м. Перший вона придбала у 2007 році за 1263 гривні, право власності на другий набула у 2010 році за 100 578 гривень, третій придбала у 2011, вартість якого невідома.

До слова, Василь Онутчак головує у Яремчі з 2007 року. Був членом “Нашої України”, у 2014 році – балотувався у народні депутати від “УДАРу”, на виборах минулого року його підтримала партія “УКРОП”. Також у нього є два сини, про яких мер Яремча у декларації не згадав.