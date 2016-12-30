Міський голова та депутати прокоментували бюджет Коломиї на 2017 рік

Як повідомляли, на заключній у цьому році сесії Коломийської міськради депутати прийняли бюджет міста на 2017 рік.

“Дзеркало Коломиї” поспілкувалося з міським головою та депутатами, яким буде основний фінансовий документ міста на наступний рік.

Ігор Слюзар, міський голова: “Практично всі статті бюджету-2017 забезпечені на 100 відсотків, ні з оплатою за енергоносії, ні з заробітною платнею працівників бюджетної сфери не мало б бути затримок. А ось що стосується бюджету розвитку, то тут є ще знак запитання. Іншими словами, у нас немає чіткої відповіді на те, скільки коштів зможемо вкласти в новому році в розвиток Коломиї. А також на те, як буде з акцизним збором. Це доволі значна сума, 14 мільйонів, розраховували, що вся вона піде на дороги. Звичайно, ратушу влаштовували б ці гроші. Проте твердої надії на них наразі не маємо”.

Леся Белявська, депутат міської ради: “Якщо в році, що минає, органам місцевого самоврядування давали відчути, що вони є самодостатніми громадами і можуть краще впливати на соціально-економічні процеси на своїх територіях, то виглядає на те, що в новому році такого відчуття в нас поменшає.

Можливість розпоряджатися акцизним збором у ратуші забрано, тож прогнозувати ситуацію непросто. Двояке враження справляє і задеклароване підвищення урядом зарплатні до 3.200 гривень. Як на мене, це ще одне серйозне навантаження на малий і середній бізнес, який навряд чи буде мати спроможність сплачувати підвищені податки. Наскільки знаю, деякі підприємці, переживаючи, що не витримають конкуренції, починають згортати свій бізнес. Не хотілося б бути сумним пророком, та найближче півріччя покаже, наскільки виправданим був цей крок уряду”.

Тамара Базюк, депутат міської ради: “Розумію, що не прийняти основний фінансовий документ року депутати не могли, відповідно до його статей місто мусить жити. І я щиро бажаю розробникам цього документу, щоб він був виконаний і перевиконаний, хоча бачу там не лише плюси, але й мінуси.Власне, тому й не голосувала за його прийняття. У бюджеті на 2017-ий не враховано деякі фінансові моменти, які безпосередньо стосуються нашої фракції Радикальної партії, що теж вплинуло на моє рішення не брати участі у голосуванні”.

Петро Крив’юк, депутат міської ради: “Прийнятий бюджет — позитивний крок уже хоча б тому, що багато коломиян працюють у бюджетній сфері, отож у новому році стосовно зарплатні вони можуть бути спокійні. Чи заслуговує цей фінансовий документ на те, щоб вважатись ідеальним? Ні, звичайно. Але його розробники зробили що могли, особливо якщо врахувати ситуацію, яка склалася. У січні-лютому, напевно ж, доведеться вносити в бюджет правки з огляду на те, які роз’яснення надійдуть з Києва. Адже ніхто наразі не знає, куди підуть акцизи, як їх повертатимуть. Коротше, чекатимемо роз’яснень Кабміну і, ясна річ, грошей”.

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