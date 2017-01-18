Міський голова Ігор Слюзар не дотримав обіцянки, що жодний тренер не буде звільнений

Міський голова Ігор Слюзар не дотримав обіцянки, що жодний тренер не буде...

Як писали раніше, звільнені міською владою заслужені тренери України Олександр Єжов та Василь Хмуляк і майстер спорту України Андрій Хмуляк продовжують тренувати своїх вихованців, які приносять високі результати на змаганнях різних рівнів.

Міжнародний благодійний фонд “Покуття”, фундатором якого є народний депутат України Андрій Іванчук, висловлює своє невдоволення необдуманим рішенням міської влади стосовно звільнення тренерів, які багаторічною працею довели свою професійність на користь міста. Та вже вдруге меценати виплатили тренерам їхній посадовий місячний оклад. Адже влада залишила тренерів без засобів для існування. А в кожного з них за плечима сім’я…

Коломийська влада в особі міського голови Ігоря Слюзара та начальника управління молоді та спорту Володимира Колесника перед проведенням так званої реформи наголошувала на забезпеченні робочими місцями всіх без винятку тренерів, включаючи збереження їхніх ставок та покращення умов праці.

“Жодний тренер не буде звільнений”, – обіцяв Ігор Слюзар. Але, як виявилося, влада не дотримала своєї обіцянки і залишила трьох тренерів без засобів існування.

А все на догоду особистим інтересам одного з високопосадовців міськради, який, прийшовши торік до влади, поставив собі за мету звільнити заслужених тренерів. І виглядає на те, що очільник міста Ігор Слюзар на нього впливу не має…

Андрій Іванчук вже вдруге наполегливо закликає владу поновити на робочих місцях звільнених тренерів ДЮСШ. Адже ці люди своєю багаторічною працею довели, хто в Коломиї по-справжньому вболіває за спортивне майбутнє міста.