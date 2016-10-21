“Міський бюджет може компенсувати оплату проїзду тільки тим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію”, – Ігор Слюзар

“Міський бюджет може компенсувати оплату проїзду тільки тим пенсіонерам, які отримують мінімальну...

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї”, Асоціація автомобільних перевізників Коломиї звернулась до міської влади з відкритим листом, в якому звинувати міську владу у констатуванні відомого факту, що грошей нема, однак не пропонують жодних дій, як цю проблему вирішити. Погрожували навіть вдатися до страйку. Адже ні державна, ані місцева влада не заклала у бюджет жодної копійки на компенсацію перевезень пільгових категорій населення.

У Коломийській міськраді влада зустрілася з перевізниками, щоб знайти компромісне рішення.

Відділ звернень міської ради чи не щодня отримує скарги з цього приводу, але компенсувати проїзд 15 тисяч пенсіонерів міська господарка не в силі, інформує прес-служба міської ради.

“На допомогу держави вже можемо не розраховувати, – каже Ігор Слюзар. – Маємо визначитися, в який спосіб допомогти і вам, і пенсіонерам вийти зі скрутного становища. Міський бюджет може компенсувати оплату проїзду тільки тим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію, бо забезпечити всім безоплатний проїзд не дозволить бюджет міста”.

Окрім того, пенсіонери, які опинилися у вкрай складному матеріальному становищі також можуть звернутися до управління праці й соціального захисту населення, щоб отримати кошти на проїзд від міста. Для цього треба буде подати заяву на відповідну комісію.

Перевізники ж у свою чергу погодилися взяти на себе 8 груп пільгових категорій, серед яких інваліди, вдови, учасники бойових дій, ветерани, афганці й чорнобильці.

Так і постановили: наразі Пенсійний фонд збирає дані для складання списку пенсіонерів з мінімальними розмірами пенсій, а соціальні служби шукають варіантів способу доплати для користування громадським транспортом.