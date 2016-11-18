“Міс Україна” прикарпатка Анна Заячківська знялася у Нью-Йорку для відомого українського бренду....

“Міс Україна” прикарпатка Анна Заячківська знялася у Нью-Йорку для відомого українського бренду. ФОТО

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Прикарпатка Анна Заячківська знялася у фотосесії в Нью-Йорку для бренду Foberini.

Про це бренд повідомив у Facebook, пише “Дзеркало Коломиї“.

Don Yapon

“Маємо надію, що нам вдалося зруйнувати стереотип, що сукню-вишиванку можна вдягати тільки влітку: подивіться, як гарно виглядає сукня-вишиванка “Золото”, – йдеться в дописі.

Довідка: FOBERINI – український бренд національного одягу. Бренд відроджує у стильному сучасному дизайні, якісному крої та пошитті старовинну українську вишивку, яка має давньослов’янське походження і є оберегом. FOBERINI створює стильний сучасний жіночий та чоловічний одяг, який буде залишатись актуальним і через багато років. В асортименті бренду представлений жіночий та чоловічий дизайнерський одяг в національному стилі: вишиті блузи, сорочки, сукні, туніки, сарафани та спідниці.

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