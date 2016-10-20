Мирон Маркевич потрапив під обстріл на Донбасі

Колишній футбольний тренер “Дніпра”, “Металіста” і національної збірної України Мирон Маркевич потрапив під обстріл бойовиків у Мар’їнці на Донеччині. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

“Мирон Маркевич гостює у прикордонників на передовій. Сьогодні, під час перебування на Мар’їнці, український тренер фактично потрапив під обстріл російсько-терористичних військ”, – написав він.

За словами Слободяна, військовим разом із Маркевичем довелося поспіхом покидати околиці населеного пункту.

“На питання, як себе почуває Мирон Богданович після такої пригоди, гуру вітчизняного футболу пожартував своєї улюбленою фразою “Та то таке …” Прикордонники в захваті від спілкування з Мироном Богдановичем. Кажуть, такого щирого патріота ще треба пошукати … “, – написав Слободян.

Нагадаємо, Мирон Маркевич 17 жовтня завітав до одного з прикордонних підрозділів Краматорського загону. В зону АТО він приїхав, аби підтримати прикордонників, які служать на лінії розмежування