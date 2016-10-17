Мінус один: проти грального закладу у Коломиї відкрили кримінальне провадження

Працівники поліції задокументували факт надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу в нежитловому приміщенні на одній із вулиць Коломиї.

Під час проведення огляду цього приміщення поліцейські вилучили 17 одиниць комп’ютерної техніки, яка незаконно використовувалися з метою здійснення гри та грошові кошти.

Вилучене направлено на дослідження фахівцями науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в області.

Правоохоронці задокументували факт протиправної діяльності та розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

Такі дії караються штрафом від десяти тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

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