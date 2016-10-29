Міносвіти рекомендує вивчати в школах предмет “Сімейні цінності” за посібником, виданим на Прикарпатті

МОН рекомендує школам впроваджувати у 8-9 класах факультативний курс із формування сімейних цінностей.

Тиждень тому лист із відповідними рекомендаціями МОН надіслало Департаментам освіти і науки ОДА та в Інститути післядипломної освіти, пише УП.

“Міністерство рекомендує в навчальних закладах продовжувати впровадження програми формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства, зокрема, – курс за вибором або факультатив “Сімейні цінності”, – йдеться в листі.

Серед методичної літератури, схваленої і рекомендованої МОН, – програма “Сімейні цінності” для учнів 8-9 класів (9, 17, 35, 70 годин) (авт. О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко, Л. В. Корецька, В. І. Прит), видана в 2014 році в Івано-Франківську.

Укладачі посібника відзначають, що основні завдання курсу – прищепити свідомий підхід до створення сім’ї, сформувати думку про те, що всі члени сім’ї повинні постійно розвиватися, а також навчити школярів бути щасливими.

“Сьогодні у нас суспільство “мужніх жінок” і “жіночних чоловіків”, – пишуть автори. І як результат такого жахливого стану речей – зниження статусу інституту сім’ї, все більшого розвитку гомосексуальних відносин, збільшення захворюваності та злочинності”.

Тому вчителі разом із батьками повинні виховувати в хлопчиках чоловічі якості, а у дівчаток – жіночі.

Так, українському підлітку розкажуть, що “чоловік – творець, який завжди прагне до новизни”. Чоловік, за версією укладачів посібника, повинен бути великодушним, цікавим і хоробрим.

Чоловік – добувач, креативник і захисник. Але не все так просто: “Розкриттю чоловічих талантів і якостей сприяє жінка, яка знаходиться поруч”.

Про фемінність в методичці теж згадано, але про розумові здібності жінок у посібнику ані слова. Навпаки: “якщо для чоловіка важливо затвердити реальну, соціальну дійсність, то для жінки – створити зручну для себе реальність. Тому дуже важливо, щоб чоловік опікувався душевним, емоційним і фізичним станом жінки”.

“Завдання жінки полягає в тому, щоб подобатися чоловікові, і саме тому вона повинна намагатися бути привабливою для нього”, – сказано у виданні.

“Справжня жінка ніколи не сперечається, не доводить, не намагається керувати ситуацією, оскільки знає, що все в світі створено для неї, для реалізації її бажань і мрій. А швидкість реалізації її бажань залежить від якості простору, яке вона формує повагою і любов’ю до себе і чоловіка, який втілює її бажання і мрії”.