Міністр з Франківщини закликав чиновників розповісти, звідки у них такі статки

Після оприлюднення Е-декларацій міністр енергетичної політики Ігор Насалик закликав українських чиновників показати, звідки у них взялися такі статки.

Про це Насалик написав у соцмережі.

“Термін подачі е-декларацій завершився. Її результат шокував навіть мене – і як політика, і як колишнього бізнесмена, в якого в свій час працювало десятки тисяч людей і сотні фірм, географія яких розпочиналась від Єнакієвського цементного заводу в Донецькій області і закінчувалась кондитерськими фабриками, молокозаводами, цукровими, лісозаводами на Західній Україні, чисельними спільними підприємствами і енергетичними компаніями……. Якщо Е-декларація зобов’язала задекларувати статки управлінців найвищих категорій, то очевидно є сенс ввести ДЕ- декларацію, а саме – Де взялися статки. Термін подачі 45 днів. Місце подачі соціальні мережі. Я приймаю Де – декларацію і запрошую колег…” .

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