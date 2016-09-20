Міністр Ігор Насалик у Франківську анонсував вже з весни зменшення тарифу на світло (відео)

Міністр Ігор Насалик у Франківську анонсував вже з весни зменшення тарифу...

Сьогодні, 20 вересня, розпочалося засідання колегії ОДА.

Як відмітив на початку засідання Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, одним із основних трьох важливих питань є питання бюджету, передає Фіртка.

“Чи просто він складався? Не просто. Основний принцип формування бюджету ми можемо витрачати тільки те, що ми заробляємо”, — зазначив Міністр.

За його словами, на вчорашньому засіданні Уряду йшлося про вишукання окремих коштів для фінансування кримінальної поліції.

Також, зазначив міністр, передбачається суттєве збільшення заробітніх плат, зокрема і для держслужбовців.

Щодо енергетичної галузі країни Ігор Насалик підкреслив, що Україна цього року не імпортувала енергоресурси з Росії.

“В Україні в опалювальній сфері проблеми немає. Якщо постане питання відмови від імпорту антрацитового вугілля — Україна справиться з цим”, — запевнив Ігор Насалик.

Також він повідомив, що Міністерство вже склало баланс на 2017 рік:

“Звичайно Міністерство не встановлює тарифи. Тому ми сподіваємось, що, починаючи з березня-квітня, Україна вперше переглядатиме енергетичний тариф у сторону зменшення. Через 4 роки ми будемо повністю незалежні від імпортного газу”.

Крім цього, Насалик повідомив, що в зимовий період 2016-2017 року Україна повністю справляється своїми силами.

«Коли у травні Міністерство тільки представило криву незалежності, то багато фахівців просто посміялись. Потім порахували, проаналізували, і коли цю програму представили у Кабінеті Міністрів, коли презентували концепцію, ні в кого у цьому не було сумнівів. Якщо люди будуть знати, як використовуються кошти, які ідуть із прибутку газу – не виникатиме жодних питань», — впевнений енергетик.

Проте, Ігор Насалик зазначив, що 11 млрд кубометрів газу йде на прогрівання повітря.

Відтак закликав активно впроваджувати заходи енергоефективності, оскільки це, на думку Міністра, забезпечить економію близько 50% затрат.

“Виділяти кошти на енергоефективність – це хороший бізнес”, — відмітив Міністр енергетики.

На завершення свого виступу закликав звертатись до нього при виникненні проблем, які треба вирішувати на рівні Кабінету Міністрів.