Міністерство юстиції затвердило Умови прийому до вишів України — 2017

Міністерство юстиції затвердило Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, відповідно до яких буде здійснюватись прийом абітурієнтів у 2017 році.

Документом передбачено, що для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти у вступників до ВНЗ будуть прийматись сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років, пише Освіта.ua.

Конкурсний відбір абітурієнтів буде проводитись на основі конкурсного бала, який розраховуватиметься відповідно до Умов прийому та Правил прийому до вищого навчального закладу.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту в 2017 році почнеться 29 червня та закінчиться 25 липня.

Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур відбудеться до 11 липня.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступатимуть на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, закінчиться 20 липня, для вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, – 26 липня.

Рейтингові списки вступників, які будуть вступати на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, будуть оприлюднені не пізніше 12.00 години 1 серпня.

Вступники, які отримають рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 5 серпня.

Зарахування вступників на навчання, які вступатимуть за державним або регіональним замовленням, відбудеться не пізніше 7 серпня, а за рахунок цільових пільгових державних кредитів та кошти фізичних і юридичних осіб не пізніше 30 вересня.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі і бажають скористатись ними, подаватимуть заяви лише в паперовій формі.

Загалом, вступники зможуть подати не більше дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв для участі в конкурсі за кошти фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі вступники зазначатимуть у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для конкурсного відбору вступників, які вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти, будуть зараховані бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за вибором вищого навчального закладу (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться ЗНО або творчого конкурсу (третій предмет).

Вищі навчальні заклади самостійно визначатимуть мінімальне значення кількості балів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Умовами вступу до вищих навчальних закладів в 2017 році також передбачені інші особливості проведення вступної кампанії наступного року.