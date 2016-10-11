Міністерство перевірить усі будівлі шкіл, збудовані до 1980 року

Після того, як у школі міста Василькова, що на Київщині, обвалилася капітальна стіна з перекриттями, віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко заявив про перевірку всіх без винятку споруд “старих” українських шкіл.

Віце-прем’єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко повідомив, що перевірці піддадуть власне будівлі шкіл – їх оцінять на предмет безпечності і відповідності нормам, інформує КУРС з посиланням на Телеграф.

“Ми зараз перевіримо ті школи, які були побудовані до 1980-го року, на стан фундаментів, стан комунікацій, які знаходяться в школах і біля шкіл. Тому що причиною цього обвалу (школи у Василькові – ред.), ймовірно, стала дощова каналізація“, – сказав прем’єр на сьогоднішньому брифінгу,

Також уряд видасть розпорядження, каже Зубко, провести планові навчання в інших школах з евакуації дітей у зв’язку з можливими надзвичайними ситуаціями.

У загальноосвітній школі №6 міста Василькова, що на Київщині, впала капітальна стіна з перекриттями – повністю обвалилося кілька віконних прольотів триповерхової будівлі разом з перекриттями на глибину в кілька метрів. Це був шкільний коридор, тому учні, які в цей час знаходилися в класах на уроках, не постраждали.

На Прикарпатті є кілька “проблемних” шкіл.

На Коломийщині до них належить П’ядицька школа. Зокрема, її центральний корпус потерпає від підвищеної вологості – бо на цьому місці колись був млин. Пліснявою у школі вкриті всі стіни та стеля.

Приміщення школи у селі Раковець на Богородчанщині – аварійне. Тут валиться підлога, обсипаються стіни, панують холод і грибок. Влада обіцяла дітям новий навчальний заклад, однак будівництво почалося й заглухло. Така ситуація спонукала селян до протестів. 1 вересня на Богородчанщині селяни не пустили дітей до школи та перекрили дорогу.

У Трачі, що на Косівщині, цьогорічний перший дзвоник також сповістив про акцію протесту. Батьки вирішили не пускати дітей до школи через аварійний дах навчального закладу. Учні кажуть, що під час дощу у школі доводиться сидіти ледь не під парасолями. Ремонту, який роблять батьки, вистачає ненадовго. Небезпечно також і на подвір’ї школи. На очах вчителів зі школи впав шифер, працівники школи побоюються за дітей.