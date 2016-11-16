Минає 40 днів з дня смерті коломиянки, актриси Оксани Батько-Нищук. ВІДЕО

Про це у соцмережі повідомив чоловік Оксани Батько-Нищук, міністр культури України Євген Нищук, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Сьогодні.. Вже 40 днів, як Ти, Сяню, пішла… 40 довгих, важких днів… Страшна туга… Протест… Аналіз… І постійні спогади.. які залишаться у пам’яті.. Назавжди.. Наші щасливі миті… Нас двох… Нас усіх.. Кажуть, час лікує.. не знаю, не певен.. Можливо, він ще не прийшов, цей час… і чи прийде?.. Сумую.. Люблю.. Назавжди.. ”– написав Євген Нищук.

На згадку про дружину Євген Нищук поділився на своїй сторінці у Фейсбук зворушливим відео, яке він назвав “невеличкою сповіддю”.

”Це відео – невеличка сповідь… Прошу, згадуйте Оксанку.. у думці, у вогнику свічки, у пісні, у виставі… бо вона так всіх любила і понесла зараз цю любов до небес..”, – пише міністр.

Нагадаємо, що коломиянка Оксана Батько-Нищук померла 7 жовтня на 43 році життя. Поховали актрису на Байковому кладовищі у Києві.