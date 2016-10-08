Ми зібрали понад 100 давніх рецептів гуцульської і покутської кухні, — Наталія Тарновецька

Зберегти звичаї і традиції народу – ось що по-справжньому важливо в час, коли все прогресує, деколи, здається, навіть занадто. Щодо традиційної кухні, то багато рецептів вже залишаються просто у записниках наших бабусь. В моду входять суші, піцца і чізкейк, котрі не притаманні нашому Прикарпатському краю. Цікаво, де ж з недільного столу поділися смачні голубці, вони теж з рису і дієтичні, книглі і смачнющий медівник?

Враховуючи ці обставини, світ побачила книжка “Автентичні страви Коломийщини”. Це видання покликане заохотити шанувальників натурального харчування до приготування страв за давніми рецептами. Ця збірка кулінарних шедеврів вперше була презентована на фестивалі “Смачний Спас”. Днями її репрезентували й у Коломиї. Видання зацікавить усіх, хто хоче дізнатися, як харчувалися наші предки, що варять і печуть по наших селах та що смачного й оригінального подають у наших ресторанах і кафейках.

Книжка з’явилася завдяки кропіткій роботі бібліотекарів Коломийського району. Керівник авторського колективу – Людмила Федор. Редактор видання – Микола Савчук. Упорядник – завідувачка краєзнавчого відділу центральної районної бібліотеки Наталія Тарновецька, з якою ми і поспілкувалися.

– Пані Наталю, це вже четверта книжка про Коломийщину, над якою ви працювали. Що надихнуло на роботу саме над книжкою “Автентичні страви Коломийщини”?

– Відколи був створений краєзнавчий відділ, ми всі разом почали збирати різноманітні обряди: різдвяні, великодні, весільні та інші. Багато думали над тим, що можемо ще зберегти, що швидко зникає з побуту теперішньої Коломийщини і вирішили збирати рукописи рецептів.

Робота над книжкою розпочалася ще у 2010 році, коли тривала підготовка до фестивалю “Смачний Спас”. Я похвалилася Михайлові Стовп’юку, голові сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу “Чиста Флора”, яку велику роботу проробили бібліотекарі, записуючи давні страви від сільських жінок. Тоді й з’явилась ідея об’єднати ці рецепти під однією обкладинкою.

– Чи були такі моменти, через котрі книжка могла не вийти?

– Були, і як би банально це не звучало, – брак фінансування. Ми працювали над книжкою і вдень, і вночі, фотографували все за дуже короткий термін, буквально за три тижні все заплановане було зроблено. І коли книжка на 80% була готова – якраз виникла проблема фінансування. Майбутнім виданням хвалились на всіх рівнях, та коштів не знаходили. Шість років макет готової книжки припадав порохами, і, чесно кажучи, я вже втратила надію, що вона побачить світ.

Але цьогоріч спробувала ще раз показати її вже новим керівникам Коломийської районної ради та районної державної адміністрації, вони одразу погодилися профінансувати її друк. Робота над книжкою відновилась, і ми отримали результат – вдосконалену книгу-альбом якраз до регіонального фестивалю автентичної карпатської кухні “Смачний Спас-2016”.

– Загалом скільки рецептів вміщено у книзі?

– Ми зібрали понад 100 давніх рецептів гуцульської і покутської кухні.

Відкриває книжку розділ “Святкові і обрядові страви”, далі невеличкий розділ перших страв: їх значно більше в нашому меню, та ми взяли найцікавіші.

Далі – другі страви, щоденні чи буденні, ситні і прості в приготуванні.

Розділ солодких страв не надто обширний. Обумовлено це тим, що ще донедавна майже не вживали цукру, його замінювали медом та й з складними приготуваннями не заморочувались. Пекли медівник, пироги на парі, і, можливо, не настільки давній, але такий знайомий з дитинства “Мадярський пляцок”, який, на жаль, все рідше печуть господині, віддаючи данину модним тортам.

З іншого боку, ми замислились: книжка розрахована на туристів, гостей Коломийщини. Це добре, що страви збережені, що їх готують вдома і на весілля, а де ж можуть скуштувати їх гості? Тому ми виокремили розділ “З меню ресторанів і кафе”. Включили до нього заклади, які підтримують нашу автентичну кухню.

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– Чи всі секрети відкриті у рецептах?

– Подані рецепти не мають точно вказаної кількості деяких інгредієнтів. Кожна господиня має свій спосіб і порядок приготування. Вправна господиня складники не зважує, а дає “на свій смак”. Напевно, тому одна й та сама страва у кожній домівці смакує по-різному.

Я особливо пишаюся тим, що до книжки ввійшли рецепти давніх страв від відомих людей краю, що додало ваги і престижу: це дует “Писанка” – вони поділилися як готують кутю і до рецепту додали свій секрет.

“Найважливіше усе має бути замішане на любові до ближнього, щирій молитві і чистих думках. Не головне щоб ми наїлися, а головне – щоб набулися один з одним, почули одне одного і не забули тих, для кого це Різдво не настільки щедре як для нас!”

Сестра знаного краєзнавця заслуженого артиста, автора і виконавця гумористичних творів Миколи Савчука – Наталя Кравчук – поділилась рецептом різдвяної пісної підпалки.

Завдячуючи сімейним записам родини Глушкових, зокрема п. Люби – маємо рецепт підпалки з бурачком, страви, яку готують на Різдво.

А рецептом згаданого мною “Мадярського пляцка” поділилась мама Романа Дячука п. Парасковія.

– Який рецепт припав вам найбільше?

– Я народилася у селі Годи-Добровідці, бабуся моя з села Турки, тому всі страви для мене добре відомі, я готую їх до сьогодні. Щонеділі у нас традиційно – пироги або голубці. Єдиним відкриттям було те, що у гуцульській кухні багато страв з кукурудзяної муки. Наприклад, навіть Петрів пиріг, про який так багато розповідали у Вербіжі, Ключеві і Мишині.

Там добре збереглася пастуша традиція «петрування», коли викопували символічний квадратний стіл, на який пастухи зносили мелай, кокоші, петрів пиріг, мантули, печену картоплю на блясі. Це радісне свято особливо для дітей.

Смакують страви кожному по-різному, але особливо смачним є те, що нагадує дитинство. В дитинстві я дуже любила пироги з різними начинками і терпіти не могла пельмені.

– Тримаючи цю, вже надруковану, книжку, можливо, мрієте про ще якусь? Маєте плани на майбутнє?

– Звісно, що ідей та планів багато. Відкрию секрет плануємо працювати над різдвяною тематикою, тобто книжка буде про все, що відбувається у період святкування величного свята Різдва Христового.

До слова, обкладинку книжки про страви прикрашає картина Наталі Захарчук під назвою «Різдвяний стіл». Можливо, це такий собі натяк на те, що Різдво на Коломийщині також має бути описане в окремій книзі.

Я хотіла б подякувати усім, хто долучився до видання книжки “Автентичні страви Коломийщини”, адже кожен з них зробив великий внесок у збереження наших традицій і культури харчування.

Сподіваюся, що ця книга-альбом знадобиться добрим господиням та сприятиме розвитку гастрономічного туризму.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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